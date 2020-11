Impfung: Die Bereitschaft der Österreicher wächst

Zwei Impfdosen pro Person notwendig

In der EU sollen die ersten Bürger bereits Mitte Dezember geimpft werden. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war Covid-19 mit fast 3000 Toten pro Tag in der vergangenen Woche die Haupttodesursache in der EU. Die EU sicherte inzwischen Verträge mit sechs Impfstoff-Firmen. Österreich stehen zwei Prozent der jeweils verfügbaren Impfstoffdosen zu. Erst am Mittwoch wurde ein Vertrag mit dem US-Hersteller Moderna über 160 Millionen Dosen unterzeichnet.