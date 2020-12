Salzburgs Rumpelpisten wurden glattgebügelt

Den Großteil der knapp vier Millionen Euro im Pongau flossen in verschiedene Arbeiten an der B311, etwa der Umfahrung Bischofshofen oder der Stützmauersanierung beim Stegtunnel. Viele Projekte wurden auch im Lungau (1,8 Millionen), dem Tennengau (1,5 Millionen) und der Stadt Salzburg umgesetzt (1,3 Millionen). „Es ist uns gelungen, fast 42 Straßenkilometer zu sanieren. Wir stellen damit sicher, dass sich der Straßenzustand verbessert. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen“, so Schnöll. Die Investitionen in den Straßensanierungen bleibt aber nur ein Teil im Salzburger Verkehrswesen. Der Ausbau der Öffis und des Radverkehrs hat weiterhin eine hohe Priorität. „Am Ende ist ein ausgewogener Mobilitätsmix wichtig. Wir wissen, dass viele Pendler auf das Auto angewiesen sind. Gut ausgebaute Straßen sind uns daher genauso wichtig“, so der Verkehrslandesrat.