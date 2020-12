Biden: „Tragischer Meilenstein“ bei Corona-Toten

Der künftige US-Präsident Joe Biden zeigte sich angesichts des Höchststands von Coronavirus-Toten in den USA innerhalb von 24 Stunden besorgt. Jeden einzelnen Tag gebe es derzeit mehr Todesopfer, „als wir an 9/11 oder in Pearl Harbor hatten“, so Biden am Freitag. Mit Blick auf diesen „tragischen Meilenstein“ erinnerte er an ein von ihm entwickeltes 100-Tage-Programm, das bereits am ersten Tag seiner Amtszeit starten soll.