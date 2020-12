Webo nach Rassismus-Causa mit Dank an Erdogan

Der Vierte Offizielle habe „das gesagt, was jeder im Fernsehen hören konnte“, war der ehemalige Nationalspieler Kameruns bei der Rückkehr des türkischen Fußball-Meisters nach Istanbul überzeugt. Am Dienstag hatten beide Mannschaften in Paris aus Protest den Platz verlassen, weil der Schiedsrichter-Assistent den Istanbuler mit dem auf Deutsch als „N-Wort“ umschriebenen Begriff bezeichnet haben soll.