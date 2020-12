LIVE: Rassismus-Eklat in Paris! Spiel vor Abbruch

Was war passiert? In der 13. Minute foulte PSG-Profi Kimpembe Istanbuls Gulbrandsen hart um. Sofort gibt es lautstarke Proteste von der Basaksehir-Bank. Erst wurde wild diskutiert an der Seitenlinie, dann gestoßen und schließlich versuchte Schiedsrichter Ovidio Hategan aus Rumänien die Situation mit Karten zu beruhigen.