Vor Trump-Ablösung erneut Häftling hingerichtet

Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat knapp sechs Wochen vor dessen Ablösung einen wegen Mordes verurteilten Schwarzen hinrichten lassen - trotz prominenten Widerstands u.a. von Reality-TV-Star Kim Kardashian. Brandon Bernard (40) wurde am Donnerstag im Gefängnis in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana mit einer Giftspritze getötet. Bis zur Amtsübernahme des siegreichen Trump-Herausforderers Joe Biden am 20. Jänner will die US-Regierung noch vier weitere Todesurteile vollstrecken.