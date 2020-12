Verena Altenberger: Appell der neuen Buhlschaft

Denn entgegen des Klamauks ihrer Comedy-Rollen, wie jener im RTL-Hit „Magda macht das schon!“, hat sie, erzählte sie der „Krone“, gerade in Zeiten wie diesen nicht den Blick für das Wesentliche verloren: „Ich habe mich in den Wochen auch sozial engagiert, für die Caritas Suppe ausgefahren und Nachbarschaftshilfe organisiert“, so die in Wien lebende Schauspielerin, „Ich sehe jetzt auch, wie es Kollegen geht (...), denen bald die Luft ausgeht. Die Politik ist sehr gefordert, mehr zu helfen.“