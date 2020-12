Rapid: Geld-Segen für die „Aufstiegshelden“

Das weiß auch Rapid-Coach Didi Kühbauer, der heute auf den nächsten Aufstieg nach 2015 und 2018 hofft: „Wäre für jeden eine gute Reputation. Dann hätten wir wieder gezeigt, dass wir eine starke Mannschaft sind – und auch für die Österreich-Wertung was getan.“ Zudem würde „Geld reinkommen“. Im Idealfall, also beim Aufstieg, wären’s 1,57 Millionen Euro an UEFA-Prämien. Je 500.000 für den zweiten Gruppenplatz und das 1/16-Finalticket, dazu 570.000 für den Sieg. Das wäre in der jetzigen Zeit ein Segen.