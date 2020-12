Johnson verschärft Ton vor Brexit-Treffen

Kurz vor einem entscheidenden Brexit-Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel hat der britische Premier Boris Johnson den Ton noch einmal verschärft. Bei der Frage nach fairen Wettbewerbsbedingungen und der Fischerei bestehe die EU derzeit noch auf Standpunkten, die „kein Premierminister dieses Landes akzeptieren sollte“, sagte er am Mittwoch im Parlament in London. Ein guter Deal sei weiterhin möglich, doch sein Land werde so oder so „mächtig florieren“, zeigte sich Johnson überzeugt.