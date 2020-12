Mick Schumacher studiert die Rennen seines Vaters

Schon am Freitag beim ersten Training vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi darf Schumacher erstmals das Auto seines neuen Rennstalls bewegen. Er sei stolz, den Namen Schumacher zurück in die Formel 1 zu bringen, sagte der Ferrari-Junior. „Druck mag es vielleicht geben, aber den merke ich nicht wirklich. Ich liebe diesen Sport, ich liebe, was ich mache. Deswegen fällt es mir leicht, an meinen Träumen zu arbeiten“, fügte Schumacher hinzu.