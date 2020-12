Jagd nach dem „Dream Girl“ geht spektakulär weiter

Der Mountainbiker Elias Schwärzler war seit der Veröffentlichung von „My Dreamgirl“ nicht untätig - im Gegenteil. Und nun kann er die nächsten Früchte seiner Arbeit ernten, die Fortsetzung seines Kultvideos lief bombig auf Youtube an - über 500.000 Aufrufe in den ersten drei Tagen, die Plattform stufte das Video auf Platz zwei seiner Trends. „Echt gewaltig, es läuft richtig genial!“, freut sich Schwärzler. „Die Fortsetzung von der Jagd nach meinem Dreamgirl hat zudem eine besondere Bedeutung - sie beruht auf einer wahren Begebenheit, so ähnlich habe ich meine Freundin Sara kennengelernt.“