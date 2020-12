Jetzt droht dem Uni-Rektor die Abwahl

Aufschrei an der Universität Salzburg: Dem Senat liegt ein anonymer Antrag zur Abwahl von Rektor Hendrik Lehnert vor. Die interne Kritik an den teils radikalen Umstrukturierungsplänen hat damit ihren Höhepunkt erreicht. In einem 38-seitigen Schreiben wird dem Rektor vorgeworfen, der Zusammenarbeit mit dem Senat und dem Unirat im Weg gestanden zu sein. Lehnert äußert sich dazu nicht.