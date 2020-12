„Die Rückkehr in die Schulen tut allen gut“

Die Wiedersehensfreude steht den Schülern der Mittelschule Nonntal am Montag ins Gesicht geschrieben. Mit strahlenden Augen fallen sich zwei Mädchen vor dem Schultor – mit Masken – in die Arme. „Ich bin sehr froh, dass wir endlich wieder in der Schule sein dürfen“, erzählt etwa Flora Maurer aus der 4a-Klasse. Klassenkamerad Darrel Kipkoech stimmt Flora zu: „Es ist einfach was anderes, ob ich die Aufgaben zuhause allein oder in der Schule mit dem Lehrer durchgehe.“