Während Ausbildungsfahrt mehrere Autos gerammt

Während einer Ausbildungsfahrt für den Führerschein griff der behördlich ermächtigte Begleiter (31) einem Linzer (41) in Neuhofen/Krems ins Lenkrad und zog die Handbremse an. Daraufhin krachte der Wagen des ungeübten Lenkers in mehrere Pkw eines Autohauses. Beide Insassen blieben unverletzt