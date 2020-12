Familie von Mordopfer (21) setzt Belohnung aus

Es war der Schock ihres Lebens! „Nichts ist mehr so, wie es früher einmal war“, klagen die Eltern von Niklas St. aus dem Burgenland. Ihr Sohn (21) war, wie berichtet, im Sommer tot in einem Kanal gefunden worden. Ein mutmaßlicher Mörder ist in Haft, er schweigt. Jetzt setzt die Familie eine Belohnung für Hinweise aus.