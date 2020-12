Selena Gomez: „Ich fühle mich wie eine Kriegerin“

Will mit ihrem Schicksal Mut machen

Nach ihrer Operation gründete Selena die Organisation „Selena Gomez Fund for Lupus Research“, die die Forschung über die Krankheit vorantreiben soll. Damit will sie vor allem anderen Menschen helfen, so die Ex-Disney-Darstellerin: „Alles, was ich durchmache, ist es wert, wenn ich weiß, dass ein kleines Mädchen, das dasselbe durchmacht, nicht so viel Angst hat.“