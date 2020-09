Selena Gomez zeigt stolz die Narbe ihrer Nieren-OP

Auf Instagram postete Gomez ein Bild, für das sie sich im hellblauen Badeanzug in Pose geworfen hatte. Am rechten inneren Oberschenkel ist dabei deutlich eine breite Narbe zu sehen. Dieses Foto sei für sie ein Akt der Befreiung, schreibt die ehemalige Disney-Beauty zu dem Pic. „Nach meiner Nierentransplantation war es sehr schwer für mich, meine Narbe zu zeigen. Ich wollte nicht, dass sie auf Fotos zu sehen war, also zog ich immer etwas drüber.“