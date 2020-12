In Pakistan entführtes Mädchen befreit

Farah wurde in sicheren Polizeigewahrsam genommen. Der nächste Schritt ist es, auf dem Rechtsweg das Alter und somit auch die Ungültigkeit von Zwangskonversion und -ehe feststellen zu lassen. „Vielleicht kann Farah Weihnachten schon zu Hause in den Armen ihres Vaters feiern“, so Elmar Kuhn, Generalsekretär von Christen in Not.