10. Jubiläum im Krisenjahr

Nach neuen Produkten gescoutet wird auf der ganzen Welt: „Inspiration finden wir überall. Wir schwärmen also sozusagen in alle Himmelsrichtungen aus - deshalb auch der Name 4D - four directions.“ Kraft und Durchhaltevermögen zeichnet das zehnjährige Bestehen von Herzog und Vitale aus, doch die Corona-Krise geht auch an ihnen nicht spurlos vorbei - und sie haben konkrete Wünsche an die Politik: „Wir sehen an unserem Online-Shop, dass der Sonntag einer der stärksten Einkaufstage ist. Gerade jetzt wäre die Sonntagsöffnung eine große Hilfe. Nein, aus unserer Sicht ist sie sogar eine Notwendigkeit. Wer am Sonntag öffnen möchte, sollte das ganz einfach tun können.“