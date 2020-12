RB-Star Verstappen stichelt gegen Teamkollegen

Doppel-Podium für Red Bull: Nur der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton war am Sonntag in Bahrain schneller als Max Verstappen und Alex Albon. Dass am Ende erstmals seit 2017 zwei Red Bulls in die Top-3 kamen, lag auch am Pech von Sergio Perez. Der Mexikaner, zuletzt in Istanbul Zweiter hinter Hamilton, fiel drei Runden vor Schluss mit brennendem Motor aus.