Alko-Parkschaden: SPÖ-OÖ-Klubobmann tritt zurück

Persönliche Erklärung Makors

In einer schriftlichen persönlichen Erklärung Makors unter dem Titel: „Ich habe einen Fehler begangen und übernehme dafür die Verantwortung“ heißt es: „Vergangenen Samstag habe ich abends nach einem Termin in meinem Büro Bier getrunken und anschließend in der Landhausgarage einen Parkschaden verursacht. Diesen habe ich selbst umgehend der Polizei gemeldet. Der routinemäßige Alkoholtest ergab 1 Promille. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung und lege mit der Klubsitzung am morgigen Dienstag meine politischen Funktionen zurück. Für die bisherige Zusammenarbeit in der oberösterreichischen Politik möchte ich mich bei allen KollegInnen und FreundInnen aus den unterschiedlichsten politischen Familien bedanken und mich für mein Fehlverhalten entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid! Christian Makor.“