„Der Anbeginn“ nach der Rückkehr

Im September kam Ferners drittes Werk in den Buchhandel. Der Lebenskreislauf und die Auseinandersetzung mit dem Tod sind ihre zentralen und zeitlosen Themen. Schwierigkeiten? „Die Entwicklung der Handlung und die Überarbeitung bis zur Veröffentlichung haben deutlich länger gebraucht als beim ersten Roman.“ Ferner legte mehr Wert auf eine „poetischere und archaischere“ Wortwahl. „Glücklicherweise stand der Limbus Verlag hinter mir.“ Das Poetische reizt die Slawistik-Absolventin. Sie veröffentliche Prosatexte in Fachzeitschriften, im Vorjahr brachte sie einen Gedichtband heraus – im Dialekt. Mehr Poesie im Leben und im Alltag ist ihr Ziel: „Ein Gedicht ist der beste Start in den Tag.“