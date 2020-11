Kontaktbeschränkungen: Wen man jetzt treffen darf

Aufsichtspflichten von Einschränkungen ausgenommen

Klargestellt wurde nun auch, dass Aufsichtspflichten über minderjährige Kinder von den Kontakt-Einschränkungen generell ausgenommen sind. So dürfen etwa auch beide Großeltern mehrere Geschwisterkinder gleichzeitig beaufsichtigen. Zulässig ist die Aufsicht auch durch nicht der Familie zuzurechnende Personen, etwa Babysitter, Tagesmütter oder Nachbarn. Eine Ausnahmen von der strengen Ein-Personen-Regel bei Besuchen gibt es für ein einzelnes Elternteil, wenn dieses die Aufsichtspflicht über seine Kinder wahrnimmt. In diesem Fall kann man seine Eltern (also die Großeltern der eigenen Kinder) besuchen und dabei die eigenen minderjährigen Kinder mitnehmen, was v.a. für alleinerziehende Eltern von Bedeutung ist. Das Ministerium rät allerdings „aus epidemiologischer Sicht“ dazu, derartige Treffen nur „wenn unbedingt erforderlich“ durchzuführen.