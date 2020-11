Lockdown: Gastronomie will erst im Jänner öffnen

„Im Westen leiden Unternehmen unter Reisewarnungen“

Selbst ohne Einschränkungen ließe sich nicht überall Geschäft erzielen. „Im Westen leiden die Unternehmen unter den Reisewarnungen, in den Städten fehlen die Touristen ganz“, so Pulker. Und dann bliebe noch die Frage: Was passiert nach den Feiertagen? „Zu Weihnachten und Silvester kommt es bei uns zu Gruppenbildungen, Cluster lassen sich nicht vermeiden. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder zusperren müssen.“ Wenn der Tourismus wieder hochgefahren wird, brauche das Vorlaufzeit: Für Dienstpläne, Bestellungen und Co. rechnet man in der Hotellerie mit 14 Tagen, in der Gastronomie sieben.