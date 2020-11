„Inländer können Skitourismus nicht retten“

„Weihnachten lässt sich nicht verschieben“

Aber Seilbahner und Touristiker seien gerüstet, haben Sicherheitskonzepte parat. „Doch was es jetzt dringend braucht, ist Klarheit betreffend einer Wiedereröffnung, denn Weihnachten lässt sich nicht verschieben“, so WKÖ-Branchensprecherin Susanne Kraus-Winkler. Wenn es die Infektionszahlen zulassen, will man also aufsperren, so der Tenor. Doch wie sinnvoll sind geöffnete Pisten bei geschlossenen Grenzen?