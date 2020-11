Fucking: Schilder-Diebstahl vor Namensänderung

Fucking will nicht mehr Fucking sein - wie berichtet, wird der Tarsdorfer Ortsteil im oberösterreichischen Bezirk Braunau nun in Fugging umbenannt. In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Diebe an den Ortsschildern gütlich getan und diese zumeist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abmontiert und gestohlen. Doch vor der geplanten Umbenennung wollte sich wohl so mancher noch rasch die heißbegehrten Hinweisschilder mit der alten Schreibweise sichern. Am Freitagabend schlugen erneut Schilder-Diebe zu.