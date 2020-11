50 Jahre Austropop: Eine legendär-akustische Reise Kopieren

Marianne Mendt, Wolfgang Ambros, Falco, Georg Danzer, Wanda oder Voodoo Jürgens - die Geschichte des Austropop ist so lang wie vielseitig, spannend und hochqualitativ. 50 Jahre jung wird er in diesem Jahr und hat noch lange nicht genug. Das zeigt nicht zuletzt die Schwemme an großartigen Künstlerinnen und Künstlern, die seit einigen Jahren nicht nur für ein Revival des Austropop sorgen, sondern ihn neu färben und in die Gegenwart transkribieren, ohne dabei auf die Vorreiter und ihre Wurzeln aus der Vergangenheit zu vergessen. Das Interesse an einheimischer Popmusik ist größer denn je und dem trägt der Austro Podkastl nun zweiwöchentlich Rechnung.