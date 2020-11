Spittaler Schüler lernen vom Cocktail-Weltmeister

Lernen vom Weltbesten lautet die Devise an der HLW Spittal. Seit zwei Jahren ist Mario Hofferer, der mehrfache Staats- und Weltmeister im Cocktail-Mixen, Lehrbeauftragter an der Schule und vermittelt sein Wissen und seine Kreativität an die Jugendlichen, die einmal in seine Fußstapfen treten wollen.