Salesforce will sich offenbar Slack einverleiben

Den Insidern zufolge betrachtet der Cloud-Pionier Salesforce, der in der Vergangenheit stark durch Zukäufe gewachsen ist, die mögliche Übernahme als logische Erweiterung seines Portfolios. Bisher ist unklar, welchen Preis Salesforce für Slack auf den Tisch legen würde. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person Reuters berichtete, will Salesforce lieber in bar als in Aktien bezahlen.