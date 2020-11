Krisen-Verstimmung zwischen Bund und Land

Zuvor drang noch wenig aus dem Regierungsbüro nach außen. Auch in anderen Büros ist es nach erster Kritik still geworden: Alle Fäden laufen bei Haslauer zusammen, andere schweigen. Intern dürfte aber hitzig diskutiert werden. Immerhin richtete der Kanzler Sebastian Kurz den Ländern die anstehenden Massentests medial aus und hängte ihnen in einer Videokonferenz ohne viele Infos die Abwicklung um. SPÖ-geführte Länder sind empört. Das Schweigen in Salzburg spricht Bände.