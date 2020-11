Das Christkind schenkt in diesem Jahr „pannonisch“

Jede Krise birgt eine Chance – ganz besonders gilt dies für regionales Einkaufen. Den Menschen wurde in den letzten Monaten bewusst, was regionales Wirtschaften und wertvolle Lebensmittel bedeuten. Unter diesen Vorzeichen ruft das burgenländische Agrarmarketing mit Sitz in Donnerskirchen in diesen Tagen dazu auf, pannonisch zu schenken und damit die heimischen Produzenten zu unterstützen. Das gesamte Angebot wurde digitalisiert. Auf Facebook, Instagram und Co. bekommt das Christkind dieser Tag alle wichtigen Tipps und Ideen für regionale Geschenke.