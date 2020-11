Wie freiwillig kann der Massentest sein?

Reine Freiwilligkeit wird wohl nicht reichen

Sowohl die Slowakei als auch Südtirol setzten bei ihren Tests auf sanften Druck. Dort musste jeder, der nicht an den Testungen teilnahm, stattdessen in Quarantäne oder ins Home-Office. Dieses Kleingedruckte in Sachen Freiwilligkeit sorgte für eine entsprechend hohe Beteiligung in den Vorreiterländern. Warum soll es bei uns Österreichern ganz ohne Konsequenzen funktionieren, dass genügend Menschen sich am Test beteiligen? In dieser Pandemie ticken wir doch alle gleich.