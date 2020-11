Massentests nehmen Fahrt auf: Start ab 4. Dezember

„So gewinnen wir Zeit in Hinblick auf die Feiertage"

Auch Salzburg beginnt schon früher mit den Massentests, nämlich am 12. und 13. Dezember. Ursprünglich waren Massentests für die Bevölkerung erst am Wochenende vor Weihnachten (19./20.) geplant gewesen. „So gewinnen wir Zeit in Hinblick auf die Feiertage", erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwoch.