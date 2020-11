Christina Perris Tochter ist nach Geburt gestorben

„Letzte Nacht haben wir unser kleines Mädchen verloren. Nachdem sie so hart dafür gekämpft hatte, das Licht der Welt zu erblicken, starb sie kurz nach der Geburt“, schrieb die Sängerin jetzt auf Instagram. „Sie hat nun Frieden gefunden und für immer einen Platz in unseren Herzen.“ Perris Ehemann kommentierte das Foto zudem mit den Worten: „Es waren ein paar harte Wochen und wir sind so unglaublich dankbar für eure Gebete und Anteilnahme.“