Dornauer zweifelt an bundesweiter Neos-Koalition

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat sich trotz der frischgebackenen NEOS-SPÖ-Koalition in Wien skeptisch gezeigt, was die Möglichkeit einer künftigen, derartigen Konstellation auf Bundesebene betrifft. Derzeit liege man was die Inhalte betrifft „zu weit auseinander“, sagte Dornauer im APA-Gespräch. Die Situation in Wien sei „nicht eins zu eins auf die Bundesebene umlegbar“, so der Tiroler SPÖ-Vorsitzende.