Auf zum Schnelltest

In Eisenstadt gab es das Angebot schon länger. Nun gibt es die Möglichkeit auch in Oberwart. Mit der Wagner-Sicherheit GmbH und der Firma Stehomed stellt die Stadtgemeinde Mattersburg ab Freitag in der Bauermühle, Schubertstraße 53, Antigen-Schnelltests bereit. In den nächsten Wochen können sich dort die Bewohner des Bezirks von Montag bis Samstag (außer 28. November) jeweils zwischen 9 und 14 Uhr testen lassen.