Moderna will für Corona-Impfdosis bis zu 31 Euro

„Das ist ein fairer Preis, wenn man bedenkt, wie hoch die Kosten für das Gesundheitssystem sind, wenn ein Mensch schwer an Covid-19 erkrankt“, erklärte Konzernchef Stephane Bancel der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht. „Es geht uns nicht um den maximalen Gewinn.“ Das ist dennoch höher, als der Europäische Pharmaverband in Aussicht gestellt hatte: Dieser hält zwischen fünf und 15 Euro für einen angemessenen Preis pro Dosis.