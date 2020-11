AstraZeneca-Impfstoff mit 70-prozentigem Schutz

Der an der Universität Oxford entwickelte Impfstoff sei von älteren Menschen besser vertragen worden als von jüngeren. Den Angaben zufolge waren rund 240 der insgesamt 560 gesunden Studienteilnehmer über 70 Jahre alt. In der Studienphase II wird unter anderem die Sicherheit eines Präparats geprüft. Zusätzlich auf den Schutzeffekt zielt die Phase III ab, die in Großbritannien, Brasilien und den USA bereits läuft und deren Resultate für eine mögliche Zulassung entscheidend sind.