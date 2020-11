IGGÖ zieht Militär-Imam ab - und kritisiert Tanner

„Diffuse Anschuldigungen, keinesfalls dschihadistisch“

Die Anschuldigungen gegen Sijamhodzic blieben „auch nach genauerer Prüfung diffus“. So werfe man ihm unter anderem vor, er habe Kontakt zu einem ehemaligen General des bosnischen Heeres gehabt - zu einer Zeit, als dieser noch nicht wegen möglicher Kriegsverbrechen angeklagt war. Bis heute gebe es kein rechtskräftiges Urteil, so die Argumentation. „Natürlich ist es eine unglückliche Optik, wenn ein Militär-Imam Sympathien für eine bestimmte Volksgruppe in seinem privaten Auftritt in den sozialen Medien erkennen lässt. Seine Äußerungen sind aber keinesfalls als dschihadistisch zu interpretieren“, so Vural.