Verteidigungsministerin feuert Bundesheer-Imam

Heftige Anschuldigungen haben am Donnerstag Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dazu veranlasst, sich umgehend vom Militärimam des Bundesheeres, Abdulmedzid Sijamhodzic, zu trennen. Er soll seine „Sympathie für die ehemalige ,Dschihad-Bewegung‘ in Bosnien öffentlich verbreitet haben“, wie es in einer Aussendung des Ministeriums heißt. „Die Zusammenarbeit ist hiermit mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres beendet“, so Tanner.