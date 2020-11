Millionen mit Software von Novomatic „erspielt“

Millionenverluste durch Klagen, Steuerbetrugsvorwürfe: Neben den aktuellen Problemen in der Heimat - die „Krone“ berichtete - gerät der heimische Glücksspielkonzern jetzt auch noch durch eine kriminelle Russenbande in die Schlagzeilen. Auch wenn laut Justiz unklar sei, wie das Netzwerk an die Novomatic-Software der drei Glücksspiele gekommen ist. Die 30 Verdächtigen seien alles andere als gesprächig. Dennoch habe man nun genügend Beweise für eine Anklage.