Novomatic: Glücksspielgigant mit schlechten Karten

Auch Stadt Wien geschädigt?

Dem Staat könnten durch Tricksereien Hunderte Millionen Euro an Steuern entgangen sein, so Berechnungen auf Basis von Aussagen eines Ex-Novomatic-Managers. Die Stadt Wien schließt sich Klagenden an. Denn Novomatic meint, die Stadt habe Konzessionen ausgestellt, also sei sie haftbar.