Skigebiete sollen vor Weihnachten öffnen

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat am Montag eine Öffnung der Skigebiete und Beherbergungsbetriebe vor Weihnachten als Ziel genannt. Er rechne ab 7. Dezember zunächst mit einer Öffnung des Handels und mit Präsenzunterricht an den Volksschulen, möglicherweise auch in weiteren Schulstufen. „Bei Gastronomie und Hotellerie bin ich nicht so sicher“, sagte Haslauer in einer Online-Pressekonferenz am Nachmittag. „Da rechne ich eher eine Woche später damit.“