Unbekannter räumte Bauernhofautomaten völlig aus

Das System ist einfach: Laura und Hannes Mairinger befüllen den Bauernhofautomaten in Ottnang mit frischer Milch, Joghurt, Käse Topfenaufstrich und Eiern – alles in Mehrweggebinden. Neben dem Kühlschrank hängt eine Preisliste und steht eine Kasse. „Wir machen das seit etwa einem Jahr so. Die Kasse hat bis jetzt immer gestimmt. Das Ganze basiert auf absolutem Vertrauen und das wurde jetzt schamlos ausgenutzt“, ärgert sich Mairinger. Ein Vorfall vergangene Woche beschäftigt die Landwirte-Familie nach wie vor.