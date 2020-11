Megan Fox mit Lover Machine Gun Kelly bei den AMAs

Alle wissen es, doch in Hollywood macht erst der Gang über den roten Teppich eine neue Beziehung offiziell. So wie Megan Fox, die mit ihrem neuen Lover Machine Gun Kelly bei den AMAs als Paar posierte! Die Schauspielerin (34) hatte den Pop-Punk Star (30) im Sommer am Set des gemeinsamen Films „Midnight in the Switchgrass“ getroffen und sich kurz darauf von Ehemann Brian Austin Green getrennt.