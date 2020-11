American Music Awards: Taylor Swift räumte ab

US-Sängerin Taylor Swift (30) hat auch heuer wieder bei den American Music Awards abgeräumt. Swift wurde bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles in der Top-Sparte als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet. Zudem gewann sie den Preis als beliebteste Pop/Rock-Sängerin und für das beste Musik-Video („cardigan“).