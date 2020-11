Merkel fordert Geld für globalen Corona-Impfstoff

Auf dem G20-Gipfel ist allerdings noch unsicher, ob die Stärkung der WHO in der gemeinsamen Schlusserklärung auftauchen wird, da die USA unter US-Präsident Donald Trump die WHO verlassen haben. Trump, der an der digitalen Konferenz ebenfalls teilnimmt, wirft der Organisation eine zu große Nähe zu China vor. Der amtierende US-Präsident verließ das Gipfeltreffen am Samstag übrigens vorzeitig, um zu einem seiner Golfplätze zu fahren. Nach weniger als zwei Stunden in der Videokonferenz verließ Trump das Weiße Haus), um zu seinem Golfclub im benachbarten Bundesstaat Virginia zu fahren.