Übergriffe im Netz häufiger

„Die scheinbare Anonymität des Internets lässt offenbar die Hemmschwelle von so manchen Benutzern deutlich sinken“, geben Ermittler zu bedenken. Wie aus einem bundesweiten Bericht hervorgeht, steigt die Internetkriminalität jedes Jahr weiter an. 2019 wurden um fast 45 Prozent mehr Fälle angezeigt als 2018, die Zahl der Delikte ist auf 28.439 angewachsen. 2010 waren es 4223 Anzeigen. Knapp 36 Prozent der Fälle konnten zumindest geklärt werden. Ähnlich drastisch wie bei Betrügereien ist der Zuwachs an Beleidigungen, Verleumdungen und Hasspostings. Vor Online-Provokationen ist keiner gefeit. Vor allem Promis und Politiker sind im Fokus.