6611 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Die meisten Neuinfektionen gab es innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Oberösterreich - hier waren es 1569 neue Fälle. In Wien wurden 924 Neuinfektionen verzeichnet, in Niederösterreich 919, in der Steiermark 802, in Tirol 686, in Salzburg 612, in Vorarlberg 461 in Kärnten 444 und im Burgenland 194.