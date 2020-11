Terrorverdächtiger: „Ich hätte ihn aufgehalten“

In einem dreiseitigen handschriftlichen Brief hat einer der wegen Mittäterschaft beschuldigten Terrorverdächtigen, die sich derzeit in U-Haft befinden, seine Schuldlosigkeit beteuert. Bezüglich seiner Bekanntschaft mit dem 20 Jahre alten Attentäters erklärte er zudem, dass „es lediglich ne äußere“ gewesen sei. Auch betonte er, dass er den Täter „aufgehalten“ hätte, hätte er von dessen Plänen gewusst. Indes wurde die U-Haft der zehn festgenommen Mitwisser bzw. Mittäter verlängert.